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Правительство Польши из-за стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом анонсировало дополнительные карантинные ограничения, которые вступят в силу с субботы, 27 марта.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

Детсады и ясли вообще закрываются и будут работать только для детей, чьи родители работают медиками или в правоохранительных органах.

Прекращается работа парикмахерских и салонов красоты.

Должны будут закрыться крупные магазины стройматериалов и мебели площадью более 2000 квадратных метров. В магазинах, которые не закрывают, необходимо будет следить за количеством посетителей и не впускать более одного человек на 15 квадратных метров площади.

Церкви не закрывают, но обязывают не впускать больше людей, чем один человек на 20 квадратных метров площади.

Работа спортивных учреждений продолжится только для профессиональных спортсменов.

Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно. Такая рекомендация касается и государственных учреждений.

Напомним, Польша еще 20 марта вернулась в национальный локдаун. На всей территории страны уже закрыты гостиницы, кроме некоторых исключений, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

25 марта в стране зарегистрировали новый максимум заражений за все время эпидемии - более 34 000 новых больных в сутки.
ForUm

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