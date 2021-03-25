Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналиста после визита в один из столичных пунктов прививки.

Инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают прививаться, он назвал абсурдом.

«Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация», - отметил Степанов.

Он также выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает какие-либо побочные действия.