также в разделеОбщество
Эксперты прогнозируют рост смертности от коронавируса в Украине 10
Степанов: В Украине ни один человек не умер в результате вакцинации от COVID-19 14
Дело работницы прокуратуры, сбившей ребенка, направлено в суд 8
В Украине обновили список краснокнижных растений 15
Образовательный омбудсмен посоветовал учить непривитых детей дистанционно 8
Венедиктова задекларировала за прошлый год почти 1 миллион дохода 10
ОГП: Обвинение может начать процедуру экстрадиции Януковича 12
Чернигов планирует ужесточить карантин 16
Военный организовал сеть АЗС, где продавал украденное в в/ч топливо 20
ЕБРР планирует создать в Украине онлайн-суды 11
Экс-чиновник, обвиняемый в коррупции, пытается заблокировать ряд крупных украинских СМИ 35
СБУ расследует участие «Украинского выбора» в аннексии Крыма 20
В Харькове отменили концерт Жадана, он жестко ответил 24
В красную зону карантина попали еще две области 34
Первую партию вакцины CoronaVac отправили в Украину 35
Укрзализныця возвращает пятидневную рабочую неделю 13
Главный санврач Украины выздоровел от COVID-19 21
71% украинцев считают, что коронавирус создан искусственно 20

Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналиста после визита в один из столичных пунктов прививки.

Инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают прививаться, он назвал абсурдом.

«Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация», - отметил Степанов.

Он также выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает какие-либо побочные действия.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
14
Теги