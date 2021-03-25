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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказался исправлять карту на сайте, где Крым обозначен как часть России.

«По моей инициативе час назад (в 18:45) у меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я объяснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствии с международно-признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым из границ РФ», - написал он в Facebook.

Чубаров уточнил, что речь идет о сайте «Свободу Навальному».

Волков объяснил Чубарову невозможность обозначить Крым украинским, что признается международным сообществом. Председатель Меджлиса не захотел транслировать аргументы Волкова в соцсети и предложил ему лично их озвучить.

«Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным – хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме», – подчеркнул Чубаров.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №2 в городе Покров в 110 километрах от Москвы.

Зимой в десятках городах России прошли массовые акции в поддержку Навального, в них приняли участие десятки тысяч человек. После этого Следственный комитет России возбудил более сорока уголовных дел. По ним арестованы ближайшие сторонники Навального, включая его родного брата.
ForUm

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