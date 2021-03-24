Президент России Владимир Путин после сделанной ему 23 марта прививки от COVID-19 чувствует себя хорошо, вакцинацию провели «одной из трех российских вакцин», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, в среду российский президент будет иметь полноценный рабочий день, сообщают российские СМИ.

Ранее, как сказал Песков, Кремль сознательно решил не называть название вакцины, которой вакцинировался Путин, добавив, что «все три российские вакцины абсолютно надежные и эффективные».

Вакцинация российского лидера ни была публичной. Песков сообщил, что Путин не хотел делать это на камеру, потому что «ему это не нравится».

Путина ранее критиковали за то, что он не спешит с вакцинацией в стране. В настоящее время около 4,3 миллиона человек в России получили обе дозы вакцины, что составляет менее 5 процентов от 146-миллионного населения страны. Россия занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных - 4,4 миллиона человек и седьмое - по количеству смертей (94231), передает Радио Свобода.

В стране разработаны три вакцины против COVID-19: Sputnik V, EpiVacCorona и CoviVac.

В августе Россия одобрила Sputnik V, первую в мире вакцину против COVID-19, побудило ученых всего мира усомниться в ее безопасности и эффективности, поскольку она была зарегистрирована до того, как стали доступны результаты третьей фазы исследований.

Но в начале февраля в медицинском журнале The Lancet была опубликована статья создателей российской вакцины о промежуточных результатах третьей фазы клинических исследований, в которой утверждается, что эффективность этой вакцины против симптоматического течения COVID-19 составляет 91,6%, примерно на том же уровне, что и в основных западных вакцин. Однако, недавний опрос, проведенный независимым «Левада-центром», показал, что число россиян, которые не решаются получить вакцину Sputnik V, выросло в феврале до 62 процентов с 58 процентов в декабре. Вакцины EpiVacCorona и CoviVac также получили одобрение регулирующих органов еще до завершения испытаний на поздних стадиях.