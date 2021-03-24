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Народный депутат Николай Тищенко избран председателем Закарпатской областной организации партии «Слуга народа».

Такое решение было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации, сообщила пресс-служба политсилы.

На этом посту он сменил народного депутата Игоря Кривошеева.

Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии.

Временной главой организации назначили нардепа Лесю Забуранную.
ForUm

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