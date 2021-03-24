Народный депутат Николай Тищенко избран председателем Закарпатской областной организации партии «Слуга народа».
Такое решение было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации, сообщила пресс-служба политсилы.
На этом посту он сменил народного депутата Игоря Кривошеева.
Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии.
Временной главой организации назначили нардепа Лесю Забуранную.
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