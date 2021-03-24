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Пробное внешнее независимое оценивание, его основная и дополнительная сессии в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что это предусмотрено изменениями в постановление Верховной Рады от 9 декабря 2020 года №1236, принятыми 22 марта.

В соответствии с решением правительства, во время карантина разрешено проводить мероприятия по оцениванию качества образования, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений, а именно: пробное ВНО 2021, внешнее независимое оценивание, вступительные испытания с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО и тому подобное.

«Пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для его прохождения. В то же время они смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Результаты пробного ВНО 2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля», - говорится в сообщении.

Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения тестирований.

Кроме того, 6-18 мая будет продолжаться дополнительная регистрация на ВНО.


 
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