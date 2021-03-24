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Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по отнесению Львовской области в перечень красных зон, Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в регионе, как минимум, до 30 марта включительно, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Отмечается, что в зависимости от динамики заболеваемости в регионе в течение недели, комиссией будет принято решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок.

«Укрзализныця приветствует решение, которое позволит Львову оставаться контролируемым логистическим хабом для регионов, передвижение по которым сейчас ограничено. Укрзализныця вместе с МИУ и Минздравом внимательно следит за ситуацией и готовится к восстановлению рейсов в регионы с положительной динамикой борьбы с пандемией», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям с 25 марта вводит во Львовской области красный уровень эпидемической опасности.
ForUm

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