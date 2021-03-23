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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель задекларировала 684 тыс. грн заработной платы за 2020 год и новое авто Suzuki.

Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАПК, передает Укринформ.

Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составляла 684 тыс. 48 грн.

Пресс-секретарь президента задекларировала также новый автомобиль Suzuki Vitara, приобретенный в декабре прошлого года за 605,9 тыс. грн.

При этом среди финансовых обязательств она указала получение 388 тыс. 901 грн кредита на авто.

Кроме того, в собственности Мендель есть квартира в Киеве площадью 48,5 кв.м, приобретенная в 2018 году.

Ранее пресс-секретарь президента Мендель рассказала, что получает зарплату на уровне 1,5 тыс. долларов, что, по ее словам, меньше, чем она зарабатывала на предыдущем месте работы.

Также пресс-секретарь Зеленского рассказывала, что закрыла ипотеку и приобрела в кредит машину.
ForUm

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