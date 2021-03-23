Государственное агентство по вопросам кино просит граждан выбрать украинские фильмы, которые покажут в кинотеатрах к 30-й годовщине Независимости Украины.

«За годы независимости в Украине было снято много фильмов: выдающихся и посредственных, талантливых и переоцененных, поддержанных государством и независимых от государственного финансирования, успешных и тех, которые не нашли отклика в сердце зрителя. Украинское кинопроизводство прошло за это время сложный путь от спада к восстановлению и развитию», - отмечается на сайте ведомства.

Отмечается, что одним из толчков к появлению современного украинского кино стала отмена в 2011 году системы «госзаказ», когда Госкино провело первый открытый питчинг - конкурсный отбор кинопроектов на получение государственного финансирования.

«С тех пор в кинотеатральный прокат и на фестивальные площадки Украины и мира вышло немалое количество фильмов, созданных при государственной поддержке. Многие из них стали твоими любимыми, о некоторых ты слышал, но не смог посмотреть, какие-то не попали в твое поле зрения - именно поэтому сейчас мы предлагаем тебе выбрать свое кино: те украинские фильмы, которые ты хотел бы увидеть на экранах кинотеатров в тридцатый День рождения нашей страны», - говорится в сообщении.

Госкино запустило опрос, по результатам которого будут отобраны фильмы для проката в кинотеатрах к 30-й годовщине Независимости.

Предлагается выбрать по три фильма из списка в каждой из трех категорий: фильмы для широкой зрительской аудитории, авторские фильмы, документальные фильмы.