Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2021 году не запретило трансляцию ни одного российского фильма, а три – допустило к показу.

«В соответствии с требованиями законодательства Украины, экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино в 2021 году просмотрела три фильма производства Российской Федерации, а именно: «Магические приключения огонька» (2020), «Тайна Карлоса Кастанеды» (2018), «Ганзель, Гретель и агентство магии» (2021)», - говорится в ответе Госкино на запрос агентства Интерфакс-Украина.

Отмечается, что на основании выводов членов комиссии все фильмы были допущены для кинотеатрального и публично-коммерческого показов на территории Украины. Также на все три фильма выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов.

В связи с этим отмечается, что в 2021 году в Госкино не выявили нарушения норм закона «О кинематографии».

Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году три российских сериала и дало разрешение на прокат трех российских фильмов, в 2019 году – запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался Владимир Зеленский, который был избран президентом Украины, в 2020 году - не запретило ни одного российского фильма, а к демонстрированию допущен один.