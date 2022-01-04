также в разделеОбщество
«Посмеялся от души»: Порошенко опубликовал подборку мемов с собой 15
Портреты создателей вакцины Pfizer предлагают разместить на евро 9
1 января завершилась реформа школьного питания: чем теперь будут кормить в школах 14
СБУ за год изъяла из схронов боевиков более 300 кг тротила 7
В Украине отменили устаревшую маркировку видео и аудиопроизведений 15
В Украину пытались тайно провезти старинную шпагу 15
«Полковницу ДНР», руководившую обстрелами позиций ВСУ из «Градов», приговорили к 12 годам 42
Канадский суд присудил компенсацию родным погибших при крушении самолета МАУ 15
Украина вводит бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 29
Следователь полиции Волыни нанес предприятию 9 млн гривен ущерба 13
Мать задержанного в Италии украинца надеется, что его не выдадут России 71
В Италии по запросу России задержали украинского режиссера 45
В Украине – менее двух тысяч новых случаев COVID-19 20
В Вашингтоне в этом году планируют открыть ресторан украинской кухни 11
Женщине, подозреваемой в убийстве напавшего на нее, избрали меру пресечения 60
Представитель РФ встретится на этой неделе с коллегами по «нормандскому формату» 31
В добровольческие отряды будут брать и тех, кто никогда не служил в армии 27
WSJ: Конфликт между РФ и Украиной сокрыт в костях князя Ярослава Мудрого 80

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2021 году не запретило трансляцию ни одного российского фильма, а три – допустило к показу.

«В соответствии с требованиями законодательства Украины, экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино в 2021 году просмотрела три фильма производства Российской Федерации, а именно: «Магические приключения огонька» (2020), «Тайна Карлоса Кастанеды» (2018), «Ганзель, Гретель и агентство магии» (2021)», - говорится в ответе Госкино на запрос агентства Интерфакс-Украина.

Отмечается, что на основании выводов членов комиссии все фильмы были допущены для кинотеатрального и публично-коммерческого показов на территории Украины. Также на все три фильма выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов.

В связи с этим отмечается, что в 2021 году в Госкино не выявили нарушения норм закона «О кинематографии».

Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году три российских сериала и дало разрешение на прокат трех российских фильмов, в 2019 году – запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался Владимир Зеленский, который был избран президентом Украины, в 2020 году - не запретило ни одного российского фильма, а к демонстрированию допущен один.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
10
Теги