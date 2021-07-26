Три фильма украинского производства будут представлены на Венецианском кинофестивале. Информация об этом содержится на сайте фестиваля, пишет Радио Свобода.

Фильм Валентина Васяновича «Блик» представлен в основной программе. Лента Олега Сенцова «Носорог», а также фильм Петера Керекеша «Цензорка» будут показаны в программе «Горизонты».

Сенцов завершил съемки фильма «Носорог», проект которого представил еще в 2012 году, в декабре 2020 года.

Съемки «Носорога» проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Главные роли исполнили Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова. История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал», - говорится в сообщении.

Венецианский фестиваль – один из старейших и самых престижных кинофестивалей мира, в этом году пройдет с 1 по 11 сентября.