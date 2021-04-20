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Чтобы с пользой и интересом провести время на карантине, можно посмотреть фильмы, которые снимали в Киеве.  В некоторых картинах присутствуют узнаваемые пейзажи, а город становится героем истории. Купить телевизор LG по ссылке и приступить к просмотру лучших фильмов о Киеве - вот пара пунктов чек-листа на ближайший викенд.

Фильмы, которые снимались в Киеве

Живописная украинская столица всегда привлекала кинематографистов. Сегодня в Киев часто приезжают зарубежные музыканты и клипмейкеры, снимают видеоролики прямо на улицах города. В каких же фильмах можно увидеть любимые киевские улицы? Среди самых известных:

  • За двумя зайцами, 1961
  • Дни Турбиных, 1976
  • Душка, 2007
  • Мелодия для шарманки, 2008
  • Влюбленные в Киев, 2010

“За двумя зайцами” - настоящий хит с участием Олега Борисова и Маргариты Криницыной. Съемки проходили в Киеве, на Подоле, а именно на Андреевском спуске. Герои живут и работают на этой уникальной улице и в ее окрестностях, финальная сцена разворачивается на ступенях Андреевской церкви.  

Ряд сцен в фильме “Дни Турбиных” снят на киевских улицах. Это экранизация романа Булгакова, который писал о событиях в Киеве в 1918-1919 годах, поэтому в кадре можно увидеть Владимирскую горку, Мариинский дворец, Софийскую площадь. 

Зарубежное, артхаусное, современное кино в Киеве

В Киеве снимался фильм голландского режиссера Йоса Стеллинга “Душка”, который номинировался на Оскар в 2008 годы. 

Фильм Киры Муратовой “Мелодия для шарманки” был снят в Киеве и Одессе. Главные роли в нем исполнили Олег Табаков, Рената Литвинова. 

“Влюбленные в Киев” - фильм из цикла о разных столицах мира, состоящий из пяти новелл о городе. 
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