Из-за начала нового локдауна, украинские предприниматели, временно оказавшиеся без работы, могут получить новую компенсацию, размер которой на этот раз не будет фиксированным и определяться в зависимости от средней зарплаты в области.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-министра экономики Тимофея Милованова.

«Новая компенсация украинским предпринимателям, которые из-за усиления карантина в красных зонах вынуждены временно прекратить работу, будет рассчитываться в пределах средней зарплаты в регионе. Выплата будет снова осуществляться через «действие», а профинансируют эту программу местная и центральная власть вместе», - говорится в сообщении.

Милованов уточнил, что сумма выплаты предпринимателям будет зависеть от уровня средней зарплаты в конкретных городах и может отличаться в зависимости от региона.

«Там не 8 тысяч, а средняя зарплата. Должно быть в пределах средней зарплаты в регионе, потому что пособие должно быть адаптировано к средней зарплате, уровню цен в конкретных городах. Кто - то может даже получить больше, чем в Киеве, такое тоже возможно», - высказался он.

По словам Милованова, программа поддержки бизнеса будет работать по такому алгоритму: местные власти области «красной» зоны должны разработать пакет поддержки и показать его центральной власти. После этого центральная власть добавит к тем средствам, которые готова предоставить местная власть, еще 100%.

«Таким образом стараемся все вместе помочь, местная и центральная власть пополам, 100% + 100%. Это и ответ, где взять деньги: вместе, я думаю, будет легче найти средства, чем политически выбирать одну сторону, которая должна поддержать всех», - пояснил советник председателя ОП.

Впрочем, в областях, где сложная финансовая ситуация, Милованов говорит, что следует официально обращаться к центральной власти, и она будет решать ситуацию.

«Есть регионы, где просто сложная финансовая ситуация, они тогда обращаются к центральной власти, и она будет решать и делать исключения. Но должно быть обращение, что извините, у нас не получается, нет денег, тогда центральная власть сможет помочь. Если вы помните, когда выдавались эти 8 тысяч гривень, это делалось еще до локдауна. Механизм выдачи через «действие» и Пенсионный фонд работает. Одно из требований программы, Кстати, чтобы выплаты были через «действие», потому, что это позволяет добиться прозрачности, скорости и исключить злоупотребления», - добавил Тимофей Милованов.