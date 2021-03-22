В Одессе полиция задержала 32-летнего криминального авторитета из Закавказья, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Иностранец на территории Украины представлял интересы «вора в законе» из Российской Федерации, будучи его доверенным лицом.

С сентября прошлого года задержанный находился в розыске за квартирную кражу и похищение наградного оружия у сотрудника полиции (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 Уголовного кодекса Украины).

Сотрудниками миграционной полиции была получена информация о местонахождении разыскиваемого, где в ходе неотложного обыска было изъято оружие, указывающие на его причастность к совершению уголовных преступлений.

Мужчину взяли под стражу. Его проверяют на причастность к ряду преступлений, совершенных на территории государства. Согласно действующему законодательству Украины, ему грозит до семи лет лишения свободы.