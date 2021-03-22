Высший антикоррупционный суд признал виновным в получении неправомерной выгоды судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура, которого обвиняет Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Такое решение 22 марта приняла коллегия судей ВАКС под председательством Леси Федорак, сообщает «Слово и дело».
«Антона Гайдура признать виновным в предъявленном обвинении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины», - говорится в решении.
Также судьи определили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением занимать должность судьи в течение 3 лет.
Кроме того, судьи решили конфисковать все имущество, принадлежащее Гайдуру.
Как известно, 5 февраля Гайдура разоблачили на «горячем» во время получения 15 тыс. гривен неправомерной выгоды детективами Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Следствием установлено, что служитель Фемиды попросил предоставить и получил указанную сумму средств от физического лица за удовлетворение гражданского иска.
Недавно Высший совет правосудия отстранил закарпатского судью от правосудия. Напомним, суд определил Гайдуру 168160 грн залога в качестве меры пресечения.
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