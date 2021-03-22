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Правоохранители разоблачили организованную вооруженную банду в составе 4 человек, которая совершала разбойные нападения на домовладения граждан в Васильковском и Бориспольском районах (ч.4 ст.187, ст.257 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Следствием установлено, что участники банды проникали в указанные домовладения и, угрожая оружием и физической расправой, выносили деньги, драгоценности и ценное имущество.

Перед нападением злоумышленники тщательно готовились - длительное время собирали информацию о пострадавших, их образе жизни, транспортных средствах, на которых они передвигаются, наличии охраны и месте жительства.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято оружие, средства конспирации, которыми они пользовались во время разбойных нападений, а также награбленное имущество потерпевших.

Всего на счету банды три эпизода преступной деятельности.

Участников вооруженной группы задержали. Они извещены о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Досудебное следствие продолжается. Мероприятия по разоблачению проводились совместно с СУ ГУНП в Киевской области.  
ForUm

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