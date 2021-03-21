Посол России в США Анатолий Антонов покинул дипломатическое представительство и отправился из Вашингтона в Нью-Йорк для перелета в Москву. МИД РФ отозвал посла для консультаций после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".

Антонов не стал давать никаких комментариев. В 13:10 по местному времени он выехал на служебном автомобиле с территории посольства. Он открыл окно и помахал рукой собравшимся сотрудникам СМИ.

Антонов должен прилететь в Москву в утром в воскресенье, 21 марта.

20 марта Антонов сообщил о потенциале для нормализации отношений двух стран из-за писем от американцев, которые поступают в посольство. По его словам, в них граждане США извиняются за заявления в адрес России.