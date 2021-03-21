Посол России в США Анатолий Антонов покинул дипломатическое представительство и отправился из Вашингтона в Нью-Йорк для перелета в Москву. МИД РФ отозвал посла для консультаций после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".
Об этом сообщает ТАСС.
Антонов не стал давать никаких комментариев. В 13:10 по местному времени он выехал на служебном автомобиле с территории посольства. Он открыл окно и помахал рукой собравшимся сотрудникам СМИ.
Антонов должен прилететь в Москву в утром в воскресенье, 21 марта.
20 марта Антонов сообщил о потенциале для нормализации отношений двух стран из-за писем от американцев, которые поступают в посольство. По его словам, в них граждане США извиняются за заявления в адрес России.
Напомним, на этой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.
При этом на вопрос журналиста, думает ли Байден, президент Путин убийца, президент США ответил утвердительно: «Ммм, да».
После этого заявления посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации.
Путин сказал, что кто как обзывается, тот так и называется.
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