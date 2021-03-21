Впервые за 17 месяцев Турция сделала авианалет на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) в курдском регионе на севере Сирии, сообщила вечером в субботу, 20 марта, Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), базирующийся в Лондоне.

Последний раз подобные атаки были отмечены в октябре 2019 года, когда Анкара начала в Сирии операцию «Источник мира» против отрядов народной самообороны (YPG, входящих в состав альянса SDF. — Ред.). Анкара считает эту группировку союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и зачисляет бойцов YPG к террористам.

В результате турецкого наступления была захвачена участок турецко-сирийской границы длиной 120 км. Турция заявляла о намерении создать в северных районах Сирии зону безопасности и расселить там до 2 млн сирийских беженцев. Однако тот регион, на который осуществлен нынешний авианалет, остался в 2019 году под к