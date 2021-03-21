также в разделеМир
Вакцинация на Мадагаскаре: вместо лекарств применяют полынь 9
В Японии в результате землетрясения пострадали девять человек 10
США и Канада проводят военные учения в Арктике 11
В мире заболели на коронавирус уже 122,7 млн человек 10
США угрожают Индии санкциями, если страна приобретет российские зенитные комплексы C-400 14
В Венесуэле произошел теракт на заводе 14
ЕС призывает Турцию пересмотреть выход из конвенции по защите женщин 8
МВФ позитивно оценил темпы восстановления мировой экономики 9
Посол РФ в США отправился в Москву 16
Главный стадион Франции превратят в центр вакцинации против COVID-19 24
Болгария в очередной раз высылает российских дипломатов 23
Греция начала бесплатно раздавать тесты на коронавирус 14
Турция вышла из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия над женщинами 23
Глава Еврокомиссии пригрозила запретом на экспорт AstraZeneca 20
Пятерых чиновников Белого дома уволили за употребление наркотиков 20
Для очистки космоса от мусора запускают первый спутник 31
Байден несколько раз споткнулся на трапе самолета 35
Древний вулкан проснулся в Исландии 23

Впервые за 17 месяцев Турция сделала авианалет на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) в курдском регионе на севере Сирии, сообщила вечером в субботу, 20 марта, Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), базирующийся в Лондоне.

Последний раз подобные атаки были отмечены в октябре 2019 года, когда Анкара начала в Сирии операцию «Источник мира» против отрядов народной самообороны (YPG, входящих в состав альянса SDF. — Ред.). Анкара считает эту группировку союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и зачисляет бойцов YPG к террористам.

В результате турецкого наступления была захвачена участок турецко-сирийской границы длиной 120 км. Турция заявляла о намерении создать в северных районах Сирии зону безопасности и расселить там до 2 млн сирийских беженцев. Однако тот регион, на который осуществлен нынешний авианалет, остался в 2019 году под к
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги