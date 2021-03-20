также в разделеСтолица
Сегодня в Киеве начался жесткий карантин 21
В съемной киевской квартире организовали мощную «ботоферму» 11
В Киеве вводят локдаун: Список ограничений 41
Киевские школьники после каникул будут учиться дистанционно 13
Рада не будет заседать во время ужесточенного карантина в Киеве 10
COVID-19 в Киеве: Госпитализированных стало более чем в два раза больше 15
В Киеве – 1210 новых случаев COVID, 24 человека умерли 15
В Киеве «брокеры» выманивали деньги у граждан ЕС 11
В Киеве группировка торговала фейковыми справками об отрицательном COVID-тесте 12
В Киеве «заминировали» 7 станций метро 15
Киев на три недели вводит усиленный карантин 492
В Киеве за сутки обнаружили 1092 больных COVID-19 19
Врачи: В опорных больницах Киева заканчиваются места для больных COVID-19 191
Киев через неделю может оказаться в «красной» зоне 27
В Киеве – 1121 новый больной COVID 14
В киевском метро отрицают остановку строительства станций на Виноградарь 13
В Киеве установили два поста мониторинга воздуха 21
Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в оранжевой зоне 28

В столице обнаружили за минувшие сутки 1070 больных коронавирусом. 19 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

«1070 подтвержденных случаев заболевания коронавирус за сутки в столице. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в городе 3034 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 152 203», - сообщил Виталий Кличко.

Так, заболели: 608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 400 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. А также 41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 126 пациентов. Выздоровел за прошедшие сутки 541 человек. В общем коронавирус преодолели 101 345 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 191, Дарницком - 177 и в Оболонском - 143 случая.

В Украине зафиксировано уже 1,535 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 19 марта, - 15,2 тысячи, что меньше, чем вчера.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги