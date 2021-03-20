В Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Третий день подряд в Украине фиксируют больше 15 тысяч новых случаев коронавируса. Тем временем города усиливают карантин, а в Киеве вообще ввели локдаун с сегодняшнего дня.
За вчера из-за коронавируса госпитализировали 4369 человек; умерли 260 человек и 5190 человек пациентов выздоровели. За сутки сделали 114 719 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 521).
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 1070 случаев;
Винницкая область — 823 случая;
Волынская область — 240 случаев;
Днепропетровская область — 1104 случая;
Донецкая область — 583 случая;
Житомирская область — 1082 случай;
Закарпатская — 366 случаев;
Запорожская область — 485 случаев;
Ивано-Франковская область — 410 случаев;
Киевская область — 1036 случаев;
Кировоградская область — 137 случаев;
Луганская область — 115 случаев;
Львовская область — 1180 случаев;
Николаевская область — 408 случаев;
Одесская область — 1037 случаев;
Полтавская область — 400 случаев;
Ровенская область — 432 выпады;
Сумская область — 564 случая;
Тернопольская область — 598 случаев;
Харьковская область — 754 случая;
Херсонская область — 90 случаев;
Хмельницкая область — 871 случай;
Черкасская область — 582 случая;
Черновицкая область — 539 случаев;
Черниговская область — 386 случаев.
За все время пандемии заболели 1 535 218 человек; выздоровели 1 253 972 лица и 29 775 человек умерли.
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