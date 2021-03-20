В Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Третий день подряд в Украине фиксируют больше 15 тысяч новых случаев коронавируса. Тем временем города усиливают карантин, а в Киеве вообще ввели локдаун с сегодняшнего дня.

За вчера из-за коронавируса госпитализировали 4369 человек; умерли 260 человек и 5190 человек пациентов выздоровели. За сутки сделали 114 719 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 521).

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 1070 случаев;

Винницкая область — 823 случая;

Волынская область — 240 случаев;

Днепропетровская область — 1104 случая;

Донецкая область — 583 случая;

Житомирская область — 1082 случай;

Закарпатская — 366 случаев;

Запорожская область — 485 случаев;

Ивано-Франковская область — 410 случаев;

Киевская область — 1036 случаев;

Кировоградская область — 137 случаев;

Луганская область — 115 случаев;

Львовская область — 1180 случаев;

Николаевская область — 408 случаев;

Одесская область — 1037 случаев;

Полтавская область — 400 случаев;

Ровенская область — 432 выпады;

Сумская область — 564 случая;

Тернопольская область — 598 случаев;

Харьковская область — 754 случая;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 871 случай;

Черкасская область — 582 случая;

Черновицкая область — 539 случаев;

Черниговская область — 386 случаев.

За все время пандемии заболели 1 535 218 человек; выздоровели 1 253 972 лица и 29 775 человек умерли.