Президент США Джозеф Байден несколько раз споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу «Борта № 1». Затем американский лидер встал и отдал честь провожающим. Инцидент произошел в пятницу, 19 марта, перед вылетом Байдена в Атланту.

Как видно на ролике, Байден начинает бодро подниматься по лестнице, однако вскоре спотыкается. Позже он еще дважды споткнеся, причем в последний раз упадет на колено.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32 — Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021

Напомним, у Байдена ответили на предложение Путина поговорить.