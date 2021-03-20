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Президент США Джозеф Байден несколько раз споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу «Борта № 1». Затем американский лидер встал и отдал честь провожающим. Инцидент произошел в пятницу, 19 марта, перед вылетом Байдена в Атланту.

Как видно на ролике, Байден начинает бодро подниматься по лестнице, однако вскоре спотыкается. Позже он еще дважды споткнеся, причем в последний раз упадет на колено.

Напомним, у Байдена ответили на предложение Путина поговорить.
ForUm

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