В Белом доме пока не могут сказать, готов ли президент США Джо Байден на днях провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят», - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, был бы Байден готов к разговору с Путиным в ближайшее время, передает Интерфакс.

Она напомнила, что Байден уже провел один телефонный разговор с Путиным, и при этом есть мировые лидеры, с которыми президент США еще не успел провести такие переговоры.

Ранее в четверг Путин заявил, что вечером даст поручение МИДу начать подготовку телефонного разговора с американским президентом, который мог бы состояться либо в пятницу, либо в понедельник.