В 32 километрах от столицы Рейкьявика на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль.
Об этом сообщает Associated Press.
«Извержение представляет собой трещину длиной около 500−700 м. Лава растеклась в пределах 1 километра», — сообщили в геологической службе.
Отмечается, что в связи с извержением вулкана код авиации для Рейкьянеса был повышен до красного.
Вулкан Фаградалсфьяль не был активен последние 6000 лет. Это вулканическое извержение на полуострове стало первым за 781 год.
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