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В 32 километрах от столицы Рейкьявика на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль.

Об этом сообщает Associated Press.

«Извержение представляет собой трещину длиной около 500−700 м. Лава растеклась в пределах 1 километра», — сообщили в геологической службе.

Отмечается, что в связи с извержением вулкана код авиации для Рейкьянеса был повышен до красного.

Вулкан Фаградалсфьяль не был активен последние 6000 лет. Это вулканическое извержение на полуострове стало первым за 781 год.
ForUm

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