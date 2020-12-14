также в разделеМир
От коронавируса впервые умер лидер государства 14
Bellingcat: ФСБ причастна к отравлению Навального 13
В работе сервисов Google произошел масштабный сбой 22
ЕС может передать бедным странам 5% своих вакцин против COVID-19 7
США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма 9
США подозревают российских хакеров в слежке за письмами Минфина 10
РФ продлила продовольственное эмбарго против Украины 17
Трамп снова заявил о фальсификациях на выборах 13
В Саудовской Аравии произошел взрыв на танкере 20
Хакеры похитили данные из системы Минфина США 20
В мире коронавирусом заболели более 72 миллионов человек 9
ЕС примет решение о вакцине Pfizer до 29 декабря 20
НАТО рассмотрит ПДЧ для Грузии 15
Германия вводит жесткий карантин на период праздников 16
Азербайджан заявил о проведении АТО в Карабахе 42
Минобороны Армении провел переговоры с российской стороной 15
Новый очаг птичьего гриппа обнаружили на западе Японии 10
Власти Британии советуют запастись продуктами 15

В воскресенье вечером на Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Volcano Discovery.

Вулкан начал извергаться в 21:20 по местному времени в воскресенье после землетрясения магнитудой 2,7.

Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали покрывать прилегающую территорию.

 

 

Интенсивность взрыва возросла от средней до высокой, потоки лавы иногда выстреливали в небо на 100 метров, тогда как шлейфы пепла достигали пяти километров.

 

 

Расположенный между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами вулкан Этна часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.

По данным агентства ANSA, вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. Однако утром активность вулкана уменьшилась. Работа аэропорта Катании в результате извержения нарушена не была.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги