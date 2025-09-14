«Вулкан», Кріппа, Поляков: Що ховається за головним гральним брендом України?

За казино "Вулкан" стоять зв'язки із "Ростелекомом", російськими олігархами та гучні політичні скандали в Україні.

Максим Кріппа та Макс Поляков перетворили бренд «Вулкан» на міжнародну мережу нелегальних казино, заробляючи мільйони на обході заборон. Їхній бізнес щільно переплетений з російськими олігархами та «Ростелекомом», а політичні авантюри Криппи в Україні обернулися скандалами та шахрайськими схемами. Про це пише портал Акценти.

Максим Кріпа має пряме відношення до бренду «Вулкан», а також був кандидатом у Київраду від партії «Самопоміч» мера Львова Андрія Садового. Його діяльність пов'язують і з президентом ПАТ "Ростелеком" Михайлом Осєєвським, і з російським фондом Finstar, власником якого є олігарх Олег Бойко.

Максим Кріппа Фото из открытых источников

Гемблінг під прикриттям

Незважаючи на офіційну заборону онлайн-гемблінгу в Росії та Україні, низка провайдерів продовжувала забезпечувати доступ до заборонених сайтів. Серед них виявився «Ростелеком», через який стабільно відкривалися ресурси «Вулкан», CasinoX і JoyCasino. Ці майданчики контролювалися Криппою, а формальні обмеження Роскомнагляду обходилися завдяки політичним та бізнес-зв'язкам.

Крип давно асоціюється з IT-компаніями EvoPlay і Clone Fish. Його партнер Макс Поляков, американець українського походження, зробив стан на сайтах знайомств та еротичних чатах у Дніпрі та Запоріжжі. На початку 2010-х років Поляков та Криппа об'єднали зусилля та створили спільний офіс у Києві для управління онлайн-казино.

Їхнім ключовим активом стали бренди «Вулкан» та «Vulkan», права на які EvoPlay отримала у Ritzio Entertainment Group Олега Бойка. Після усунення конкурентів підприємці почали активно плодити власні «Вулкани» — десятки сайтів із однаковим дизайном та іграми.

Сайти працювали за принципом «гідри»: блокування одного призводило до появи десяти клонів. Власники при цьому залишалися в тіні, а прибуток йшов з ринків, де онлайн-гемблінг був поза законом.

Від гемлінгу до політики

Паралельно Кріппа намагався закріпитися у політиці. Його проект Champion-lottery.com отримав ліцензію завдяки лобіюванню у парламенті. Потім він балотувався до Київради від «Самопомочі», але вибори програв. Натомість встиг організувати скандал: створив фейковий партійний список та продавав місця бізнесменам.

Коли обман розкрився, Криппа на якийсь час зник, сховавшись у Росії. Проте невдовзі повернувся та продовжив працювати у сфері азартних ігор. Незважаючи на згадки у кількох кримінальних справах, пов'язаних із гемблінгом, йому вдавалося уникати покарання.

Максим Кріппа Фото из открытых источников

Партнерство з Поляковим

Макс Поляков, нині громадянин Великобританії та США, також зводив кар'єру на тіньових схемах. Його компанія Together Networks управляла десятками сайтів знайомств сумнівного характеру. Згодом він перейшов на нелегальні онлайн-казино. Разом із Кріппою вони штампували сотні сайтів «Vulkan», використавши піратські копії ігрових програм Novomatic, Net Ent, Playtech.

Саме цей тандем запустив масові проекти CasinoX та JoyCasino, які стали відомі завдяки агресивній рекламі та інтернет-мемам.

Російський слід

Найбільший інтерес викликає співпраця Криппи з російським олігархом Костянтином Малофеєвим. Довгий час Кріппа був його менеджером в Україні і через нього отримував доступ до важелів впливу.

З 2010 до 2013 року Малофєєв володів 7,22% акцій «Ростелекому» і поставив на ключові позиції Олександра Провоторова. Саме тоді сайти Криппи і Полякова зникали зі списку ресурсів, що блокуються Роскомнаглядом.

Пізніше компанію очолив Михайло Осєєвський, але "Вулкани" та інші казино залишалися доступні користувачам "Ростелекому". Це підтверджує, що співпраця Криппи з російськими структурами продовжується досі.