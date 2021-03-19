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На выходных в Украине ожидается небольшие осадки в виде дождя мокрого снега. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«20-го марта в Киеве есть вероятность небольших осадков, облачно и днем ​​не выше +3, +4 градусов. Однако в воскресенье может из-за атмосферных кулис может подмигнуть солнце, которое немного повысит температуру воздуха», – отметила она.

Также синоптик сообщила, что в большинстве областей Украины 20-го марта - местами небольшие мокрый снег и дождь, 21-го марта - облаков меньше, солнца станет больше, без существенных осадков. Ветер с северо-, северо-западного будет переходить в воскресенье на западный, юго-западный. В субботу даже будет слабым.

Температура воздуха 20-го марта ожидается в большинстве областей Украины + 2 + 6 градусов, на юге + 4 + 8 градусов, 21-го марта за счет прояснений потеплеет на 2-4 градуса.
ForUm

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