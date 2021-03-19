Президент Владимир Зеленский подписал указ № 105/2021 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов Украины по неолимпийским видам спорта и их тренеров».
Согласно документу, стипендии в размере девяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц были назначены чемпиону мира 2020 года по самбо Владиславу Рудневу и чемпионке мира 2020 года по самбо Анастасии Шевченко. Их тренерам - Александру Бакшеневу и Вадиму Рогачу назначены президентские стипендии в размере 4,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
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