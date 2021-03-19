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В Черновцах полиция расследует дело о смерти 9-летнего мальчика, у которого диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию. Родители ребенка обвиняют медиков в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщают в пресс-службе облполиции.

«18 марта в Черновицкое районное управление полиции обратился 45-летний житель Черновцов. Мужчина сообщил, что в ночь на 15 марта у его 9-летнего сына ухудшилось самочувствие. Родители вызвали карету скорой медицинской помощи, которая доставила ребенка в больницу. Позже, в этот же день, мальчик умер в реанимационном отделении», - говорится в сообщении.

Отец ребенка обвиняет медицинских работников в неправильном диагностировании болезни и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть его сына.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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