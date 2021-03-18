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Президент РФ Владимир Путин заявил, что даст поручение МИДу начать подготовку телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, 19 марта, либо в понедельник, 22 марта.

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК), передает Интерфакс.

«Что бы нам не пикироваться вот так вот, заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения. И вот о чем я сейчас подумал: «В прошлый раз инициатива телефонного разговора у президента Байдена, я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», - сказал Путин.

Он перечислил темы, которые могли бы обсудить лидеры двух стран. «Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много перечислять не буду. И о проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе борьбу с пандемией», - сказал президент РФ.

Он считает, что «в США ситуация непростая, они далеки еще от решения этих вопросов, у нас движение более уверенное вперед, нам есть, о чем поговорить, чем поделиться».

На вопрос после таких формулировок Байдена в его адрес, готов ли президент РФ продолжать с ним работу, Путин ответил: «Я уже сказал, что (...) когда мы кого-то изучаем, или думаем, что изучаем, то у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или как минимум через прозрачное стекло, на самом деле мы смотримся в зеркало».

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.

При этом на вопрос журналиста, думает ли Байден, президент Путин убийца, президент США ответил утвердительно: «Ммм, да».

После этого заявления посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации

Путин сказал, что кто как обзывается, тот так и называется. 
ForUm

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