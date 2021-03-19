Сенат США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщают американские СМИ.

До этого Бернса поддержал профильный комитет верхней палаты конгресса США.

Байден выдвинул Бернса на пост главы ЦРУ еще в январе 2021 года. По словам американского лидера, тот «обладает нужными знаниями, умением оценивать ситуацию, а нам нужны эти качества, чтобы предотвращать угрозы и решать проблемы еще до того, как они достигнут нашей территории».

У сенаторов от обеих партий с самого начала не было возражений против этой кандидатуры. Однако в начале марта сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявлял, что будет блокировать утверждение Бернса до тех пор, пока не добьется более жестких санкций против «Северного потока 2». В четверг Круз согласился разблокировать процесс утверждения Бернса после того, как Госдеп США пригрозил дополнительными ограничительными мерами компаниям, связанным с проектом строительства «Северного потока 2».

Бернс – бывший посол США в Москве, дипломат с 33-летним стажем.