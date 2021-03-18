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Госдеп США в четверг указал, что компании, участвующие в реализации проекта «Северный поток 2», должны прекратить свое участие в нем, если не хотят попасть под санкции.

«Госдеп вновь предупреждает, что любая компания, задействованная в строительстве газопровода «Северной поток 2», рискует попасть под санкции США», - говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Глава ведомства призывает эти компании «незамедлительно прекратить работу» по реализации данного проекта, передает Интерфакс.

«Как заявлял президент США, «Северный поток 2» - это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе», - добавил Блинкен.

По его словам, «Северный поток 2», согласно оценке США, следует считать «геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность».

Напомним, по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте «Северный поток-2» или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом «Северный поток-2» на фоне угрозы санкций США.
ForUm

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