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Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной против коронавируса производства AstraZeneca не нашел связи между случаями тромбоза и применением препарата.

«Комитет пришел к четкому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина... Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови», - заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук, передает Интерфакс.

Она пояснила, что эксперты выявили крайне малочисленные случаи, в которых нет полной уверенности, какова причина тромбов.

Кук также сказала, что страны ЕС сами могут принимать решение, применять ли вакцину или нет. Она подчеркнула, что в случаях вакцинации большого количества людей всегда возникают какие-либо проблемы.

«Когда вы вакцинируете миллионы людей, неизбежно то, что редкие или серьезные заболевания будут возникать после вакцинации», - указала она.

По ее словам, рекомендации заключаются в том, чтобы повысить осведомленность среди тех, кто прививается от коронавируса данным препаратом, о возможных побочных эффектах.

«Очень важно, чтобы за всеми случаями побочных эффектов тщательно следили, и о них сообщали, чтобы мы могли оценить их и, при необходимости, обновить информацию», - добавила она.

Заседание регулятора состоялось после того, как целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания, объявили о приостановки применения вакцины AstraZeneca. Это произошло после сообщений о случаях возникновения тромбов у привившихся этим препаратом.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

Кроме того, 17 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить применение вакцины.
ForUm

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