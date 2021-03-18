В 6 апреля в Украине будущие водители будут сдавать экзамен по теории Правил дорожного движения по новым билетам, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Сервисные центры МВД почти полгода собирали предложения граждан по улучшению теоретической части экзаменов. Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам», – говорится в сообщении.

Они будут внесены в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД.

«Ведь ежедневно водители сталкиваются на дорогах с различными непредсказуемыми ситуациями. А если ты еще начинающий, то вообще трудно сориентироваться на месте. Поэтому смоделированные обстоятельства в билетах ПДД помогут новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля», – сказано в сообщении.