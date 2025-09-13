﻿
Нема меж для досконалости: у МВС оновили тестові завдання для іспиту на отримання водійських прав

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України (МВС) повідомив про оновлення тестових завдань для складання теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення.

За даними відомства, з 12 вересня набули чинності зміни, затверджені наказом ГСЦ, які узгоджені з чинними Правилами дорожнього руху. Як зазначають у МВС, новації стосуються питань щодо дорожніх знаків і розмітки, основ безпечного керування та інших положень, врахованих у тестах.

Оновлення відбулося й завдяки зауваженням громадян. Зокрема, у розділі «Дорожні знаки» переглянули завдання №206 та №207, що стосуються попереджувальних знаків. У блоці «Дорожня розмітка» змінено кілька питань відповідно до постанови уряду №364 від 1 квітня 2025 року – серед них №9, №10 та №13, які визначають правила руху смугою з розміткою «А». Також у розділі «Основи безпечного водіння» уточнене питання №87, яке стосується впливу кондиціонера на роботу автомобіля.

Перевірити оновлені питання й варіанти відповідей можна на сайті ГСЦ МВС. Там же працює форма для подання пропозицій щодо вдосконалення тестів. У центрі закликають усіх, хто помітив неточності чи має ідеї для покращення, долучатися до цього процесу.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.

