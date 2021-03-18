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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будут вводить локдаун из-за вспышки коронавируса.

Он призвал украинцев строго соблюдать карантинные требования, передает УНИАН

«Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если больше внимания будет обращено именно на карантинные ограничения, которые действуют на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до «красного» уровня. Если уже область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения», - заявил Степанов. 

Министр спрогнозировал, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. 

Напомним, в Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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