Администрация президента США Джо Байдена будет прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает УНИАН.

Псаки утверждает, что РФ не избежит ответственности за свои поступки.

«Наша администрация будет применять другой подход относительно наших отношений с РФ, чем предыдущая администрация. Как сказал президент, безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее», - пояснила она.

Также Псаки добавила, что США будут «прямолинейными» с РФ в вопросах, которые вызывают беспокойство.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.

При этом на вопрос журналиста, думает ли Байден, президент Путин убийца, президент США ответил утвердительно: «Ммм, да».