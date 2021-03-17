также в разделеОбщество
Эпидемиолог: «Британский» штамм коронавируса завезли на Закарпатье еще зимой 5
Большинство украинцев одобрили санкции США против Коломойского 9
В Раде предупредили, что коронавирус становится все опаснее 19
Верховный суд отменил указ об увольнении одиозной судьи Царевич 30
Укрзализныця готовится назначить более 30 летних поездов 8
Опрос: Только треть украинцев готова вакцинироваться от COVID 9
Украина возобновит экспорт птичьего мяса в ЕС 8
СБУ заблокировала два канала нелегальной миграции 9
Прокуратура открыла дело из-за задержания сотрудника Радио Свобода в Крыму 15
Баканов: АрселорМиттал из госбюджета получает больше, чем платит 34
Укрзализныця оптимизирует ряд маршрутов 17
МИД РФ направило ноту Украине из-за акции с наклейками 35
Шмыгаль: Местные власти вправе усиливать карантин 14
В Раде у нардепа задымился пульт для голосования 38
Таксисты просят Зеленского помочь им с вакцинацией 9
Львов вводит усиленный карантин 16
Уже 17 регионов Украины – в «оранжевой» зоне 23
Рада может собраться на внеочередное заседание 20

Кабинет министров поддержал создание системы аэромедицинской эвакуации и транспортного обеспечения трансплантологии.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Правительством поддержана инициатива МВД о создании совместно с Минздравом системы аэромедицинской эвакуации и транспортного обеспечения трансплантологии. С 1.04 начинаем во львовском регионе (7 областей), с 1 мая - киевский регион (8 областей и г. Киев), далее - вся страна», - написал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
8
Теги