Кабинет министров поддержал создание системы аэромедицинской эвакуации и транспортного обеспечения трансплантологии.
Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Правительством поддержана инициатива МВД о создании совместно с Минздравом системы аэромедицинской эвакуации и транспортного обеспечения трансплантологии. С 1.04 начинаем во львовском регионе (7 областей), с 1 мая - киевский регион (8 областей и г. Киев), далее - вся страна», - написал он.
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