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Таксисты призвали президента Владимира Зеленского поспособствовать включению их в программу вакцинации для защиты водителей и пассажиров от COVID-19.

«Члены общественных организаций таксистов в канун праздника таксиста обращаются к вам с просьбой помочь относительно включения в программу вакцинации работников, задействованных в сфере перевозки пассажиров на автомобильном транспорте Украины, а именно водителей автомобилей такси», - говорится в письме Украинской таксомоторной ассоциации к президенту.

В нем просят включить таксистов во второй этап вакцинации, который запланирован на апрель – июнь 2021 года, поскольку водители относятся к категории работников с высоким риском инфицирования и распространения COVID-19.

По данным УТМА, украинские таксисты ежедневно перевозят около 2 млн пассажиров. В таких перевозках задействованы около 220 тысяч водителей.
ForUm

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