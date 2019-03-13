Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины 28-летнему уроженцу Полтавской области, который участвовал в совершении разбойных нападений вместе с 2 другими преступниками.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ночь на 8 марта по «горячим следам» правоохранители задержали 2 участников преступной группы, которые под видом таксистов посадили потерпевшего в свой автомобиль и напоили сильнодействующим лекарственным средством «Азалептол». После этого злоумышленники отобрали у находившегося без сознания мужчины денежные средства, ювелирные изделия и мобильный телефон.

Во время досудебного расследования установлен третий участник преступной группы. Всего на счету злоумышленников не менее 4 аналогичных нападения.

В настоящее время в отношении 3-го фигуранта направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Двое его сообщников по решению суда уже находятся под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.