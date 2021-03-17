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Задержанный ФСБ России в оккупированном Крыму якобы «украинский агент» Владислав Есипенко является фрилансером украинской службы Радио Свобода.

Об этом заявил президент Радио Свобода Джейми Флай.

«В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу», - отметил он.

«Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей», - подчеркнул Флай.

16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала россиянина Есипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.

Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.

Служба внешней разведки Украины назвала заявления ФСБ о задержании якобы «украинского агента» пропагандистской акцией, которой создается нужный Кремлю фон для «празднования» годовщины оккупации Крыма.
ForUm

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