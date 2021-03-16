также в разделеМир
Во Франции нашли новый штамм коронавируса, который «не видят» тесты 15
Канада считает вакцину AstraZeneca безопасной 11
ВОЗ сегодня обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca и тромбозом 19
Польша может ввести локдаун по всей стране 16
В Ватикане отказались благословить однополые союзы 13
Испания тоже отказалась от применения вакцины AstraZeneca 13
В США объявили номинантов на «Оскар» 13
ФРГ, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca 20
В Болгарии сообщили, когда откроются для туристов 19
СМИ: В ЕС есть сторонники одобрения российской COVID-вакцины 9
Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID-19 12
США остаются мировым лидером по продаже оружия 61
В Грузии стартовала вакцинация от коронавируса 14
Объявлены победители премии Grammy-2021 20
Вице-президент Еврокомиссии: ЕС не нуждается в «Северном потоке-2» 11
Партия Меркель проиграла местные выборы в Германии 11
В мире зафиксировали более 120 миллионов случаев COVID-19 11
AstraZeneca уверяет в безопасности своей вакцины от COVID-19 40

Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (EMA) заявило, что «нет никаких признаков» того, что вакцина против коронавируса Oxford-AstraZeneca является причиной возникновения тромбов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sky News.

Европейское агентство по лекарственным средствам проводит оценку в каждом конкретном случае и, как ожидается, завершит свое рассмотрение в четверг, заявила исполнительный директор EMA Эмер Кук.

Рассмотрение началось после того, как отчет Норвежского агентства по лекарственным средствам обнаружил случаи образования тромбов у четырех взрослых, которым ввели вакцину против COVID-19.

Но во вторник в EMA заявили: они «твердо убеждены», что преимущества вакцины превышают риск побочных эффектов.

«Я хочу также подчеркнуть, что в настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния (образование тромбов)», - сказала Кук.

«Они (тромбы) не появлялись во время клинических испытаний, и они не внесены в список известных или ожидаемых побочных явлений этой вакцины», - добавила она.

По ее словам, во время клинических испытаний как вакцинированные, так и люди, которые получали плацебо, продемонстрировали очень малое количество развития тромбов.

«Количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей, в целом, кажется, не является больше, чем в общей популяции», - отметила Кук.

Всемирная организация здравоохранения также призывает страны продолжать использовать вакцину.

Ряд стран ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, заявили, что прекращают прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах.

На прошлой неделе аналогичное решение было принято Данией и Норвегией - из-за того, что у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока нет доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектами, и людям не следует паниковать.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проведет специальное заседание 18 марта, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной от коронавируса COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги