Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины.
По данным полиции, тело неизвестной пока гражданки с признаками насильственной смерти обнаружили в мешке у входа в подвальное помещение учебного заведения на улице Мариинской.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Личность погибшей, обстоятельства ее смерти и причастные к этому устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.
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