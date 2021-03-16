Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины.

По данным полиции, тело неизвестной пока гражданки с признаками насильственной смерти обнаружили в мешке у входа в подвальное помещение учебного заведения на улице Мариинской.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Личность погибшей, обстоятельства ее смерти и причастные к этому устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.