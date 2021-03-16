Во Франции в регионе Бретань на северо-западе страны выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство солидарности и здравоохранения Франции.

По информации ведомства, в одной из больниц города Ланнион выявлено 8 случаев заражения штаммом коронавируса Clade 20C.

Как подчеркивается, на данном этапе нет оснований делать вывод, что этот вариант вируса может вызвать тяжелые формы заболеваний или имеет свойства для быстрой передачи.

В то же время предполагается, что этот вирус может избегать выявления традиционными методами тестирования.

Минздрав Франции классифицировал этот вариант коронавируса как находящийся на стадии изучения (VUI).

В месте выявления вируса приняты дополнительные санитарные меры безопасности, включая ускорение вакцинации против COVID-19, дополнительные требования по соблюдению социальной дистанции и ограничению публичных собраний.

Как сообщалось, на сегодняшний день среди мутировавших вариантов коронавируса SARS-CoV-2 в мире выявлены и получили массовое распространение так называемые британский, южноафриканский и бразильский штаммы.

По состоянию на 15 марта и с начала пандемии в марте 2020 года, во Франции от COVID-19 умерли 90 788 человек; всего зарегистрировано 5 135 616 инфицирований коронавирусом.

За предыдущие 24 часа в стране выявлено 6 471 новый случай COVID-19; от коронавирусной болезни умерли 333 человека.