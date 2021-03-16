Совет национальной безопасности и обороны Украины рассказал об условиях, при которых прекратит работу филиал российского Госагентства «Россотрудничество» - Российский центр науки и культуры в Киеве.

Согласно пункту 4 статьи 5 закона «О санкциях», прекращение действия международных договоров «осуществляется Верховной Радой Украины по представлению президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы», отметили в СНБО на запрос Радио Свобода.

В пункте 1 статьи 5 закона «О санкциях» говорится о том, что СНБО рассматривает вопрос о применении санкций «исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабинета министров, Национального банка, Службы безопасности Украины», добавили в ведомстве. «В случае поступления предложений по применению санкций в отношении указанного в вашем запросе юридического лица от уполномоченных законом Украины «О санкциях» государственных органов, они будут вынесены на рассмотрение СНБО Украины в установленном порядке», - говорится в ответе СНБО.

Российский центр культуры и науки совместно с российским агентством «Россотрудничество», признанным Европейским парламентом в 2016 году пропагандистским, анонсировали 9 марта мероприятие: «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко».

На этот анонс обратил внимание заместитель вице-президента Всемирного конгресса украинцев в Южной и Западной Европе Павел Садоха, обнародовав на фейсбуке открытое письмо к президенту Украины и СНБО, в котором призвал «рассмотреть вопрос запрета в Украине функционирования очагов русской пропаганды и дезинформации «Россотрудничество».

Этот центр основан соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством России в 1998 году и ратифицирован украинским законодательством в 1999 году.