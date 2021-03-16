также в разделеЭкономика
АМКУ расследует ситуацию со снижением запасов угля на ТЭС 13
Биткойн побил исторический максимум 22
Минсоцполитики хочет отвязать размер пенсии от прожиточного минимума 33
Китай требует от Украины защиты своих инвесторов «Мотор Сичи» 120
СНБО решил национализировать «Мотор Сич» 47
Инфляция в феврале ускорилась до 7,5% 14
Эксперты прогнозируют рост украинской экономики на 4,3% ВВП в 2021 15
«Новая почта» повышает тарифы на доставку и упаковку 50
Рожкова заявила о цензуре в НБУ, в регуляторе отрицают 12
Кабмин утвердил Стратегию экономической безопасности 18
Производство муки в Украине упало до исторического минимума 22
НКРЭКУ отказалась повышать тариф на передачу электроэнергии 23
Шмыгаль поручил активизировать борьбу с нелегальным оборотом топлива 51
Дефицит Пенсионного фонда вырос до 4,5 миллиарда 23
Шмыгаль поручил расширить круг получателей субсидий на коммуналку 20
В Украине ускорилась инфляция 21
Капитализация биткоина превысила $1 миллиард 15
Япония открыла рынок для украинского молока 24

Международные резервы Национального банка Украины по состоянию на 15 марта сократились до 27,8 млрд долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель совета Национального банка Богдан Данилишин. 

«Национальный банк вторую неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке. С начала года сальдо валютных интервенций НБУ составляет 240 млн долларов США. С учетом выплат по погашению долга Правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн СПЗ (специальных прав займов. - Ред.) международные резервы НБУ по состоянию на 15.03 сократились до 27,8 млрд долларов США», - написал он.

Напомнм, по состоянию на 1 февраля 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составляли 28 821 млн долл. США (в эквиваленте). 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги