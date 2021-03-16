Международные резервы Национального банка Украины по состоянию на 15 марта сократились до 27,8 млрд долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель совета Национального банка Богдан Данилишин.

«Национальный банк вторую неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке. С начала года сальдо валютных интервенций НБУ составляет 240 млн долларов США. С учетом выплат по погашению долга Правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн СПЗ (специальных прав займов. - Ред.) международные резервы НБУ по состоянию на 15.03 сократились до 27,8 млрд долларов США», - написал он.

Напомнм, по состоянию на 1 февраля 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составляли 28 821 млн долл. США (в эквиваленте).