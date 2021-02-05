По состоянию на 1 февраля 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 821 млн долл. США (в эквиваленте). В январе они уменьшились на 1,1% в первую очередь вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства, сообщила пресс-служба НБУ.

В то же время интервенции Нацбанка на валютном рынке и валютные поступления в пользу правительства частично уравновесили влияние платежей по обслуживанию государственного долга на резервы.

Динамику резервов в течение января определяли следующие факторы:

во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Общий объем платежей обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составил 311,4 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 197 млн ​​долл. были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), 66,4 млн долл. – на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили 48,2 млн долл. США;

во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Традиционно в начале января наблюдалась низкая активность на валютном рынке. Нацбанк провел несколько интервенций по продажам (на общую сумму 20 млн долл. США) и по покупке (40 млн долл. США) валюты для сглаживания колебаний на валютном рынке. В последние две недели января межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 68,7 млн долл. США (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.