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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни в Житомире. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

15 марта в полицию поступило сообщение о повреждении элементов памятника Героям Небесной Сотни, установленного на площади Сергея Королева в Житомире.

Полицейские под процессуальным руководством Житомирской окружной прокуратуры начали мероприятия по установлению причастного к противоправному деянию.

По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК.

В рамках досудебного расследования полицейские проанализировали записи камер видеонаблюдения и получили информацию о лице, вероятно причастном к уголовному действию. Им оказался житель областного центра, 1979 г.р.

В течение дня полицейские Житомирского районного управления несколько раз проверяли место жительства мужчины. Вечером, когда он появился дома, следователи полиции под процессуальным руководством Житомирской окружной прокуратуры задержали его в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Продолжаются следственные действия.   

 
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