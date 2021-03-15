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В Житомире полицейские устанавливают молодого человека, который повредил памятник Героям Небесной Сотни.

Как сообщила пресс-служба облглавка, сообщение о повреждении памятного знака на площади Королева поступило 15 марта.

«Установленные видеокамеры зафиксировали молодого человека, который подходит к мемориалу и умышленно бьет камнем по его частям. Сейчас полицейские устанавливают личность вандала и одновременно просят житомирян, которые узнали парня, проинформировать об этом», - говорится в сообщении.

Повреждение памятника обнаружили утром 15 марта работники коммунального предприятия по эксплуатации админзданий Житомирского областного совета.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили точное время правонарушения - 14 марта 8:59. Также на записях снято лицо парня. Сейчас продолжаются мероприятия для его установки.

Уважаемые граждане, если вы узнали этого человека или владеете любой информацией о нем, сообщите об этом по телефонам «102» и 063 825 7888 или обратитесь в ближайшее отделение полиции.

 
ForUm

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