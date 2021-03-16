также в разделеПроисшествия
Ночью в Боярке под Киевом прогремел взрыв: повреждены дома и авто 22
В Украине – 9642 новых случая COVID-19 21
В Крыму будут праздновать годовщину «референдума», несмотря на COVID 15
На Харьковщине избили бригаду медиков 19
В Житомире ищут вандала, разбившего памятник Героям Небесной Сотни 11
Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный 18
Спасатели вырезали пострадавшую из машины после ДТП в Хмельницкой области 18
Россиянин пытался подкупить украинских пограничников за 2100 долларов 17
На трассе под Одессой погиб полицейский 15
В Николаеве чиновник ОГА пытался скрыться на автомобиле от патрульных и предлагал им взятку 15
Смертельное ДТП в Ривненской области совершил подросток 17
В армии за сутки на коронавирус заболели более 220 человек 13
На Донбассе в ДТП погиб полицейский 19
В частный дом Одессы сбросили гранату с помощью квадрокоптера 37
На фронте от пули снайпера боевиков погиб украинский военный 27
На Волыни во время ремонта обвалился мост, пострадали 5 человек 13
В Чехии погибли двое украинских заробитчан 26
У берегов Нигерии пираты атаковали танкер с украинцами 76

За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Трудовское российско-оккупационные войска вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки – стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» у Пивденного враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших военных нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории. В частности, вооруженные силы Российской Федерации и их наемники продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120 и 82 калибра, а также гранатометов всех типов.

Стоит отметить, что по данным СЦКК большинство обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины осуществляется с целью провоцирования украинских подразделений на открытие огня. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины.

По состоянию на 7:00 утра 16 марта обстрелов не зафиксировано.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги