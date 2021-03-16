За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Трудовское российско-оккупационные войска вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки – стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» у Пивденного враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших военных нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории. В частности, вооруженные силы Российской Федерации и их наемники продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120 и 82 калибра, а также гранатометов всех типов.

Стоит отметить, что по данным СЦКК большинство обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины осуществляется с целью провоцирования украинских подразделений на открытие огня. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины.

По состоянию на 7:00 утра 16 марта обстрелов не зафиксировано.