В список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» вошли восемь картин.

Среди номинантов оказались «Отец» (режиссер - Флориан Зеллер), «Иуда и черный мессия» (Шака Кинг), «Манк» (Дэвид Финчер), «Минари» (Ли Айзек Чун), «Земля кочевников» (Хлоя Чжао), «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел), «Звук металла» (Дариус Мардер), «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин).

Лучшим режиссером может стать Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг («Еще по одной») и Эмеральд Феннелл.

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Виола Дэвис за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза», Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Френсис МакДорман («Земля кочевников») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

Лучшим актером может стать Риз Ахмед («Звуки метала»), Чедвик Боузман (посмертно, «Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк») и Стивен Ён («Минари»).

На награду в категории Лучший оригинальный сценарий претендуют «Пятеро одной крови», «Манк», «Минари», «Новости со всех концов света» и анимационный фильм «Душа». В номинации за лучший адаптированный сценарий представлены «Отец», «Земля кочевников», «Одна ночь в Майами» и «Белый тигр».

На награду в номинации Актриса второго плана претендуют: Мария Бакалова («Борат 2»), Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»), Оливия Колдман («Отец»), Аманда Сейфрид («Манк») и Юн Ю Чжун («Минари»). В аналогичной мужской номинации представлены Саша Барон Коен («Суд над Чикагскую семеркой»), Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилн (оба – «Иуда и Черный Мессия»), Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»), Пол Раджи («Звук металла»).

Лучшим анимационным фильмом может стать «Душа», «Путешествие на луну», «Барашек Шон: Фермагеддон», «Вперед» и «Легенда о волках».

Вручение кинопремии «Оскар» в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.